कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने की मांग, CM ममता बनर्जी को लिखा पत्र

कोलकाता. पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने का आग्रह किया है. अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में लिखा है कि साल 2014-2021 के दौरान शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पर शिक्षक भर्ती में अनियमतिता के आरोप लगे हैं. इसके चलते पार्थ चटर्जी को मौजूदा मंत्रालय पद से बर्खास्त किया जाए. इसके अलावा उन्होंने पत्र में लिखा कि बंगाल में हर कोई इस घोटाले के बारे में जानता था. उन्होंने कहा कि कोर्ट के दखल के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद सच सामने आया है. चटर्जी, जो सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव भी हैं, को इस मामले में ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था. 2016 में हुए कथित घोटाला के वक्त वह राज्य के शिक्षा मंत्री थे.

West Bengal SSC recruitment scam | Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury writes to West Bengal CM Mamata Banerjee urging her to sack Partha Chatterjee from Ministership immediately. pic.twitter.com/Txn0eBZPTG

