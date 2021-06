'कश्मीर में बहाल करेंगे आर्टिकल 370....' बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस चैट जारी कर साधा निशाना

नई दिल्‍ली. अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. दिग्विजय सिंह ने क्‍लब हाउस चैट के दौरान कथित तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस सत्‍ता में आई तो जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्‍तानी पत्रकार भी मौजूद था.



इस मामले पर अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है. अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्‍लब हाउस चैट में राहुल गांधी के वरिष्‍ठ सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्‍तानी पत्रकार से कहते हैं क‍ि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वे आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे. वास्तव में? यही तो पाकिस्तान चाहता है...'



