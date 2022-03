सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद- 'विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर हुई चर्चा'

नई दिल्ली: कांग्रेस के ‘जी 23’ समूह के नेताओं की ओर से ‘सामूहिक और समावेशी नेतृत्व’ की मांग किए जाने के दो दिनों बाद शुक्रवार को इस समूह के एक प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की. आजाद ने सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ पहुंचकर उनसे मुलाकात की. सोनिया से मुलाकात से पहले आजाद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के आवास पर जाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं.

सोनिया गांधी से मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि कार्यसमिति से 5 राज्यों में हार के कारणों पर सुझाव मांगे गए थे. कुछ सुझाव थे जो उनसे साझा किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर हुई थी चर्चा.

जी23 नेताओं की मांग को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए. हमारे पास सिर्फ कुछ सुझाव थे जिन्हें हमने उनसे मिलकर साझा किए गए हैं.

The meeting with Sonia Gandhi was good. All members of the Congress party decided unanimously that she should continue as the president, we just had some suggestions that were shared: Congress leader Ghulam Nabi Azad after meeting party president Sonia Gandhi pic.twitter.com/OSSsZqekqw

