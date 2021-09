कांग्रेस नेता रेवंथ रेड्डी ने थरूर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए मांगी माफी

तिरुवनंतपुरम. कांग्रेस (Congress) की तेलंगाना (Telangana) इकाई के अध्‍यक्ष रेवंथ रेड्डी (Revanth Reddy) ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ अपनी कथित अपमानजनक टिप्‍पणी को लेकर माफी मांग ली है. रेड्डी के माफी पर शशि थरू ने कहा, मैं उनके खेद की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता हूं.

बता दें कि रेड्डी की ओर से की गई कथित अपमानजनक टिप्‍पणी को लेकर मीडिया में जिस तरह की खबरें चलीं उसे देखने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई थी. कांग्रेस नेताओं की नाराजगी को देखते हुए रेवंथ रेड्डी ने तुरंत थरूर से माफी मांग ली.

I spoke to shri @ShashiTharoor ji to convey that I hereby withdraw the remarks and reiterate that I hold my senior colleague in the highest regard. I regret any hurt that may have been caused to him by my words. We share our faith in the values and policies of the Congress Party.

