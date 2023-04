VIDEO: 'अनशन' पर कांग्रेस से नोटिस मिलने पर सचिन पायलट ने जताई हैरान, जानें क्या कुछ कहा

जयपुर. राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot Protest) ने पूर्व भाजपा सीएम वसुंधरा राजे से जुड़े भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से अपनी मांग बढ़ा दी और सरकार के खिलाफ उनके धरने के पीछे का कारण स्पष्ट किया. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोध नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने बयान देखा और देख कर थोड़ा हैरान थे क्योंकि हर कोई जानता था कि वह विरोध क्यों कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि भाजपा और वसुंधरा राजे (Vasundhra Raje) के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोध नहीं है.

दरअसल, राजस्‍थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए बीते 11 अप्रैल को पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पांच घंटे का एक दिवसीय ‘मौन अनशन’ किया था.

#WATCH | On notice issued to him by the party over his day-long fast, Rajasthan Congress leader Sachin Pilot says, “I saw the statement. I was a little surprised as everyone knew why was I holding the protest. I believe that raising questions against corruption during BJP and… pic.twitter.com/CN9QOzelKX

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 23, 2023