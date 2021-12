'जब बलात्कार होना ही है, तो मज़े लो’: कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने विधानसभा में दिया विवादित बयान

बेलगावी (कर्नाटक). कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार (Former Karnataka speaker and Congress MLA KR Ramesh Kumar) ने विधानसभा (Karnataka Assembly ) में विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ‘ जब बलात्कार होना ही है, तो लेटो और मज़े लो.’ उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब विधानसभा में बारिश और बाढ़ से संबंधित नुकसान को लेकर चर्चा हो रही थी जिसमें कई विधायक अपने -अपने क्षेत्र के लोगों की दशा को पटल पर रखना चाह रहे थे.

विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के पास वक्त की कमी थी और उन्हें शाम छह बजे तक चर्चा को पूरा कराना था जबकि विधायक समय बढ़ाने का आग्रह कर रहे थे. कागेरी ने हंसते हुए कहा, ‘मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है और हां, हां करना है. ठीक है. मुझे तो यही महसूस होता है. मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्यवाही व्यवस्थित तरीके से चलानी चाहिए. मुझे सबसे कहना चाहिए कि आप अपनी बात जारी रखें.’

देखें उनका बयान

#WATCH| “…There’s a saying: When rape is inevitable, lie down&enjoy,” ex Karnataka Assembly Speaker & Congress MLA Ramesh Kumar said when Speaker Kageri, in response to MLAs request for extending question hour, said he couldn’t& legislators should ‘enjoy the situation’ (16.12) pic.twitter.com/hD1kRlUk0T

