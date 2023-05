विपक्ष का 2024 के लिए क्या है 'प्लान 450'? पी चिदंबरम ने बताई पूरी रणनीति, लेकिन आशंका भी जताई

कोलकाता. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होने में थोड़ा समय लगेगा. 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘…मेरे विचार से, अगर गैर-बीजेपी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं, तो संभव है कि 450 सीटों पर हम एक आम उम्मीदवार के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन यह एक आकांक्षा है. पार्टियां 12 जून को पटना में बैठक कर रही हैं. यह कार्य प्रगति पर है. यह होगा लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा.’

चिदंबरम ने कहा, ‘गैर-भाजपा दलों के बीच एकजुटता का काम जारी है.’ कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मानना है कि विपक्षी दल ‘एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दूरी तय करनी है.’ सूत्रों के मुताबिक 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने की संभावना है. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में प्रक्रिया में तेजी आएगी.

#WATCH | When asked about the strategy for the 2024 Lok Sabha elections, Congress MP P Chidambaram says, “…In my view, if the non-BJP Opposition parties get together, it is possible that in 450 seats we can field one common candidate against the BJP. But that is an aspiration.… pic.twitter.com/Iiwb0iTKud

— ANI (@ANI) May 30, 2023