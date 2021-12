मिस यूनिवर्स हरनाज कौर से मिले शशि थरूर, तस्वीर हो रही है वायरल

नई दिल्ली. कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने मिस यूनिवर्स हरनाज कौर (Miss Universe Harnaaz Kaur) से मुलाकात की है. शशि थरूर ने अपने ट्विटर पर हरनाज कौर के साथ तस्वीर को शेयर किया है. हरनाज कौर के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए भारत लौटने पर बधाई दी. शशि थरूर ने लिखा, ‘मिस यूनिवर्स हरनाज कौर को बधाई देते हुए खुशी हो रही है. वह नए साल की छुट्टियों के लिए भारत आई हैं और निश्चित रूप से भारत उनका स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा है. वह सामने से मिलने पर भी उतनी ही आकर्षक हैं जितनी की स्टेज पर नजर आती हैं.’

शशि थरूर और मिस यूनिवर्स हरनाज कौर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (Social Media Viral) हो रही है. लोग शशि थरूर और हरनाज कौर की इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने दोनों की तस्वीर की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत में हरनाज कौर का स्वागत इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है. बता दें कि 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था, जिसमें 21 साल बाद भारत ने इस खिताब को अपने नाम कर एक बार फिर इतिहास रचा है.

Delighted to congratulate Miss Universe ⁦@HarnaazKaur⁩ Sandhu in person on her triumphant return to India. She’s excited to be back in India for the New Year holidays & India, of course, is proud to welcome her. She’s just as poised & charming in person as on the stage. pic.twitter.com/OBj0KeTkoQ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2021