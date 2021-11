महिला सांसदों के साथ सेल्फी लेकर शशि थरूर ने कहा- 'कौन कहता है काम करने के लिए लोकसभा आकर्षक जगह नहीं', ट्विटर पर भड़के लोग

नई दिल्ली: कभी अपने बयान से कभी अपने ट्वीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट से यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं. संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) की शुरुआत पर आज सुबह कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 6 महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की. इसके बाद यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे. कई लोगों ने महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठाए. मामला बढ़ता देख बाद में शशि थरूर ने दोबारा एक और ट्वीट करके माफी मांग ली.

दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज सुबह संसद में 6 महिला सांसदों, इनमें टीएमसी की नुसरत जहां (Nusrat Jahan), मिमी चक्रबर्ती (Mimi Chakraborty), एनसीपी की सुप्रिया सुले (Supriya Sule), कांग्रेस की परनीत कौर और डीएमके की महिला सांसद के साथ ली गई सेल्फी को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि…”कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है.” शशि थरूर की इस पोस्ट पर विवाद बढ़ने लगा और यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया. कई महिला यूजर्स ने इस पोस्ट पर महिलाओं को लेकर शशि थरूर की सोच पर सवाल खड़े कर दिए.

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦ @supriya_sule ⁩ ⁦ @preneet_kaur ⁩ ⁦ @ThamizhachiTh ⁩ ⁦ @mimichakraborty ⁩ ⁦ @nusratchirps ⁩ ⁦⁦ @JothimaniMP ⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1

विद्या नाम की एक यूजर ने लिखा कि, महिलाएं लोकसभा को आकर्षक बनाने के लिए सजावट का सामान नहीं है, वे सांसद हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं. वहीं अलीशा रहमान सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि, यह सही है कि लोकसभा में महिलाओं को सिर्फ ग्लैमर बढ़ाने के लिए चुना जाता है.यही वजह है कि कुछ दल महिला आरक्षण विधेयक पर जोर दे रहे हैं.

Women in the Lok Sabha are not decorative items meant to make your workspace “attractive”. They are parliamentarians and you are being disrespectful adn sexist.

अपनी इस पोस्ट पर ट्रोल किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने माफी मांग ली. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि “सेल्फी (महिला सांसदों की पहल पर ली गई थी) और इसका मकसद हास्य था और उन्होंने ही मुझे इसी भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था. मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों को यह बुरा लगा. लेकिन मुझे इस सौहार्द पूर्ण माहौल में काम करना पसंद है.”

The whole selfie thing was done (at the women MPs’ initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That’s all this is. https://t.co/MfpcilPmSB

