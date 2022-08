कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलनः AICC दफ्तर के बाहर जमा होने लगे हैं कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 144

नई दिल्ली. कांग्रेस आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक शामिल होंगे. इसी कड़ी में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि से कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एकत्रित होने शुरू हो गए हैं. वहीं इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात कारणों को देखते हुए 5 अगस्त को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में विरोध/धरना/ घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती.

दरअसल, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी जिसके तहत कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रधानमंत्री आवास का ‘घेराव करने’ की योजना है. मुख्य विपक्षी दल के अनुसार, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक मार्च की अनुमति मांगी गई है और उम्मीद है कि पार्टी के 80 से अधिक सांसदों को वहां तक शांतिपूर्वक जाने दिया जाएगा. पार्टी ने यह फैसला भी किया कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे.

Congress workers gathered at AICC headquarters in Delhi as the party will hold a nationwide protest today against inflation, unemployment, and other issues pic.twitter.com/N7JAsQE42C

