देशहित के खिलाफ है 'शाही परिवार', कर्नाटक को अलग करने की खुलकर कर रही वकालत: पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला

नंजनगुड (कर्नाटक). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए उस पर कर्नाटक को भारत से अलग करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जब देशहित के खिलाफ काम करने की बात आती है, तो उसका ‘शाही परिवार’ सबसे आगे रहता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुले तौर पर देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाती है.

पीएम मोदी ने यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, तो आतंकवादियों और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वे आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ है. उन्होंने कहा, ‘हमने बार-बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है.’

