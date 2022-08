कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर शशि थरूर ने साधी चुप्पी, कहा- इलेक्शन पार्टी के लिए जरूरी

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. वैसे राहुल गांधी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. लेकिन दूसरे बड़े नेताओं के नाम पर भी चर्चा होने लगी है. कहा जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं. हालांकि, अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है. चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी नहीं कहा. लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी के लिए चुनाव अच्छा रहेगा. दरअसल उनके चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने मलयालम दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष’ चुनाव कराने का आह्वान किया है.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: When asked if he will contest party’s presidential poll, senior Congress leader & MP Shashi Tharoor says, “I’ve no comment to make. I accept what I’ve written in my article which is that an election would be a good thing for Congress party.” pic.twitter.com/Sb3eVFtN7U

