कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव: शशि थरूर ने किया दिग्विजय के चुनाव लड़ने का स्वागत, तो पूर्व सीएम ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के बीच पार्टी की नई तस्वीर सामने आई है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव के दस्तावेज जमा करने के बाद दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर से भेंट की. इस मौके पर थरूर ने उनकी उम्मीदवारी का स्वागत किया. थरूर ने इस चुनाव को दुश्मनों के बीच का युद्ध नहीं बल्कि, दो साथियों के बीच होने वाला फ्रेंडली कॉन्टेस्ट बताया.

थरूर ने ट्वीट किया- ‘दिग्विजय सिंह ने आज मुलाकात की. मैं उनकी कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं. हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारे बीच होने वाला चुनाव कोई दुश्मनों का युद्ध नहीं है. यह साथियों के बीच होने वाला फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है. हम दोनों बस यही चाहते हैं कि कोई भी जीते, जीत बस कांग्रेस की होनी चाहिए.’

I agree @ShashiTharoor we are fighting the Communal Forces in India. Both believe in the Gandhian Nehruvian Ideology and shall fight them relentlessly come what may. Best wishes. @INCIndia @RahulGandhi @priyankagandhi @Jairam_Ramesh https://t.co/5KHn6P8Yug

— digvijaya singh (@digvijaya_28) September 29, 2022