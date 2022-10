शशि थरूर ने गिनाई कांग्रेस की खूबियां, कहा- फर्क नहीं पड़ता कि मैं अध्यक्ष बनूं या मल्लिकार्जुन खड़गे

गुवाहाटी. कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर अपने प्रचार अभियान के तहत शनिवार को असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी पहुंचे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस का बखान करते हुए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा, ‘इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या खड़गे साहब… कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, क्योंकि यह समावेशी भारत की पार्टी है. हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या राज्य की परवाह किए बिना हर कोई हमारे साथ रहे.’

थरूर ने इसके साथ ही कहा, ‘अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप हमारे हैं और हम आपके लिए हैं. एक अन्य पार्टी के उलट जो कहती है कि यह एक हिंदू राष्ट्र है या यह एक वर्ग की पार्टी है… हम भारत के हित में सभी के लिए काम करेंगे.’

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला पार्टी के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है. पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 19 अक्टूबर को साफ हो जाएंगे. इस चुनाव में अपने लिए समर्थन जुटाने के मकसद से गुवाहाटी पहुंचे शशि थरूर ने यहां राजीव भवन में लोक कलाकारों के साथ मिलकर बिहु डांस भी किया.

#WATCH | Congress presidential candidate Shashi Tharoor joins the folk artists in Guwahati, Assam as they perform the Bihu dance at Rajiv Bhawan. pic.twitter.com/kK19wKiuGh

