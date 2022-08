दुखद ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा इस्तेमाल: कांग्रेस

नई दिल्ली. कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि 14 अगस्त के दिन ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वास्तविक मंशा सबसे दुखद ऐतिहासिक घटनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की है. प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा.

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि विभाजन की त्रासदी का इस्तेमाल नफरत और पूर्वाग्रह की भावना को भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति हारेगी और कांग्रेस गांधी, नेहरू, पटेल तथा अन्य नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास जारी रखेगी.

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ’14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के पीछे प्रधानमंत्री की वास्तविक मंशा सबसे दुखद ऐतिहासिक घटनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की है. लाखों लोग विस्थापित हुए और जानें गईं. उनके बलिदानों को भुलाया या निरादर नहीं किया जाना चाहिए.’

1. The real intent of PM to mark Aug 14 as Partition Horrors Remembrance Day is to use the most traumatic historical events as fodder for his current political battles. Lakhs upon lakhs were dislocated and lost their lives. Their sacrifices must not be forgotten or disrespected.

