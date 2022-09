‘भारत जोड़ो यात्रा’ को लेकर कांग्रेस गंभीर, फर्जी खबर फैलाने के 5 मामलों में करेगी कानूनी कार्रवाई, जानें पूरी कहानी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ नेताओं और उनकी ‘ऑनलाइन हेट फैक्ट्री (सोशल मीडिया पर नफरत संबंधी पोस्ट)’ द्वारा फैलाई गयी ‘फर्जी एवं विभाजनकारी खबरों’ के पांच मामलों में उसने कानूनी कार्रवाई शुरू की है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केरल से लोकसभा सदस्य हिबी ईडेन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत की एक प्रति भी ट्विटर पर साझा की.

उन्होंने कहा, ‘‘भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा नेताओं और उनकी भक्त ऑनलाइन हेट फैक्टरी द्वारा फैलाई गई फर्जी एवं विभाजनकारी खबरों के पांच मामलों में हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की है. हमने चेताया था कि हम इस झूठ को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं.’’

We have initiated legal action in 5 cases of fake and divisive news peddled by BJP leaders and their bhakt online hate factory to hurt #BharatJodoYatra. Be warned! We will not take this lying down.

Latest is a police complaint by MP @HibiEden against a particularly vicious bhakt pic.twitter.com/vubbTj0spT

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 26, 2022