'गीता' पर शिवराज पाटिल की टिप्पणी से कांग्रेस ने किया किनारा, जयराम रमेश ने बताया 'अस्वीकार्य'

नई दिल्ली: कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के ‘गीता’ को लेकर दिए बयान से किनारा कर लिया है. पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने एक ट्वीट में पाटिल की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने लिखा, ‘मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने कथित तौर पर भगवद गीता पर कुछ टिप्पणी की जो अस्वीकार्य है. इसके बाद उन्होंने सफाई दी. इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड क्लीयर है, भगवद गीता भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख आधारभूत स्तंभ है. संयोग से, मैंने अपनी किशोरावस्था में भगवद गीता पढ़ी थी और इसे सदियों से भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले एक सांस्कृतिक और दार्शनिक किताब के रूप में देखता हूं. मैंने इस बारे में अपनी पुस्तक ‘द लाइट ऑफ एशिया: द पोएम दैट डिफाइन्ड द बुद्धा’ में लिखा है.’ उन्होंने इस ट्वीट के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया (भारत की खोज) के कुछ अंश भी शेयर किए.

शिवराज पाटिल ने बुधवार को दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में बल्कि भगवद गीता और ईसाई धर्म में भी है. कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की जीवनी के विमोचन पर बोलते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा था, ‘ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद की बहुत चर्चा है. यह अवधारणा तब सामने आती है जब सही इरादे और सही काम करने के बावजूद कोई नहीं समझता, तब कहा जाता है कि कोई बल प्रयोग कर सकता है.’

Incidentally, I learned Bhagavad Gita in my early teens and have had a life-long fascination with it as a cultural & philosophical text, with a profound influence on Indian society over the ages. I wrote about this in my book The Light of Asia: The Poem that defined the Buddha. https://t.co/dLV7964JPQ

