VIDEO: तेलंगाना में कांग्रेसियों ने रोका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रास्ता, BJP वर्कर्स से झड़प

हैदराबादः केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार सुबह तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के दौरे के दौरान हुई झड़प में कई कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए. युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की. उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए. निर्मला सीतारमण के काफिले का रास्ता रोकने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है. बाद में भाजपा समर्थकों ने केंद्रीय वित्तमंत्री के समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की. पुलिस ने बीच-बचाव कर रास्ता खाली कराया.

कामारेड्डी जिले के बिरकुर में, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों का दौरा किया और नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारियों से सवाल किया कि दुकानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है? उन्होंने कामारेड्डी के कलेक्टर जितेश पाटिल से यह भी पूछा कि केंद्र द्वारा कितने पीडीएस चावल की आपूर्ति की जाती है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, सीतारमण ने अधिकारियों से विवरण का पता लगाने और उन्हें सूचित करने को कहा. उन्होंने बांसवाड़ा शहर के कोटागिरी पीएचसी में एक कोविड -19 टीकाकरण केंद्र का भी दौरा किया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की.

#WATCH | Congress supporters attempted to block the route of convoy of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Kamareddy, Telangana today; they were detained. Later, BJP supporters hit the streets in support of the Minister&raised slogans. Police intervened&cleared the route pic.twitter.com/c3Yy6EveYn

— ANI (@ANI) September 2, 2022