कार्ति चिदंबरम की बैठक में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे पर जमकर फेंकी कुर्सियां

नई दिल्ली: तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस पार्टी के सामने समस्याएं कम नहीं हैं. शनिवार को यहां चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस की शिवगंगा जिला इकाई की तरफ से बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. हैरानी की बात यह थी कि इस बैठक में सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram ) भी मौजूद थे.

जानकारी के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की क्या रणनीति होगी और चुनाव के मुद्दे कौन कौन से होंगे इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की शिवगंगा जिला इकाई द्वारा बैठक बुलाई गई. बैठक में सांसद कार्ति चिदंबरम भी पहुंचे थे.

#WATCH | Tamil Nadu: In a meeting called by the Congress Sivaganga district unit to discuss the upcoming local body polls, party cadres of two factions hurled chairs in the presence of MP Karti Chidambaram.

Police officials later cleared everyone from the site. pic.twitter.com/8MLnLOl8Uu

