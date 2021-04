फूड्स कंपनी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, Adv में उड़ाया था सोनिया-राहुल का मजाक

मुंबई. स्टोरिआ फूड्स कंपनी के हालिया विज्ञापन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कंपनी के मुंबई कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. इस विज्ञापन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कथित तौर पर मजाक उड़ाया गया था, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज थे.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे. ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए. गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में महाराष्ट्र को सबसे बुरी तरह से प्रभावित किया है और वहां पिछले कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के 60 हजार से अधिक मामले आ रहे हैं.

हालांकि महाराष्ट्र में सोमवार को थोड़ी राहत के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के 48,700 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 43,43,727 तक पहुंच गई. राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में इसी अवधि में कोविड-19 के 524 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 65,284 हो गई.

#WATCH Congress workers held a protest today at the #Mumbai office of Storia Foods over the company's recent advertisement allegedly mocking Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi