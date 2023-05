VIDEO: कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छिड़का गोमूत्र, पूजा भी की, कहा- शुद्धिकरण कर रहे हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) सत्र के पहले दिन की कार्यवाही से पहले सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विधानसभा में गोमूत्र छिड़का और पूजा की. उन्होंने कहा कि वे राज्य विधानसभा का ‘शुद्धिकरण’ कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधानसभा में गोमूत्र छिड़कते और पूजा करते हुए ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करने के बाद काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक बाल्टी में गौमूत्र लिए हुए है. साथ ही अपने हाथों में इसे छिड़कने के लिए पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ी ले रखी है. कांग्रेस कार्यकर्ता बाल्टी में इस लकड़ी को डुबाते हैं और फिर परिसर में गौमूत्र छिड़कते हैं. यह काम कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे विधानसभा परिसर के चारों ओर करते हैं.

#WATCH | Bengaluru: Congress workers sprinkle cow urine and perform Pooja at the State Assembly in Bengaluru. They said that they are ‘purifying’ Vidhana Soudha. pic.twitter.com/SWapoH7vOL

— ANI (@ANI) May 22, 2023