कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई खत्म, पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख का हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली: पांच राज्यों में करारी हार के बाद रविवार को सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति (Congress Working Committee Meeting) की बैठक हुई. बैठक में राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा कर सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में किसी तारीख को लेकर कोई बात नहीं कही गई है.

सूत्रों की मानें तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा. हालांकि काग्रेस कार्यसमिति की बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. गहलोत के अलावा कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार जैसे वरिष्ठ नेता ने भी अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार को अपना समर्थन दिया.

As I have said it earlier as well, Sh. Rahul Gandhi should take up the Congress presidency in a full time role immediately.

This is the wish of millions of Congress workers like me.@RahulGandhi @INCIndia

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) March 13, 2022