नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद (सांसद) और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को लड़ाई पसंद है. किसी भी दिन, आप उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मुर्शिदाबाद में अपने मतदाताओं के लिए लड़ाई लड़ते हुए पाएंगे. और आमतौर पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के खिलाफ. चौधरी, शायद, उन कुछ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं, जो अभी भी खुले तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला करते हैं, खासकर विपक्षी सहयोगियों के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) मोर्चे के गठन के बाद. लेकिन यह उनकी जितनी पसंद है, उतनी ही मजबूरी भी है.

बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गढ़ों में, जहां कांग्रेस के पास कोई विधानसभा सीट नहीं है, चौधरी का अपने किले और सीट पर कब्जा करने का एकमात्र तरीका ममता बनर्जी से मुकाबला करना है. यही कारण है कि टीएमसी, विशेष रूप से ममता बनर्जी, अक्सर चौधरी के बारे में शिकायत करती हैं और उन पर ‘भाजपा एजेंट’ होने का आरोप लगाती हैं. इससे भी अधिक, चौधरी के सुझाव पर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीएमसी के बजाय वामपंथियों के साथ गठबंधन करना पसंद किया, जो ममता बनर्जी के लिए परेशान का सबब बना हुआ है.

प्रणब मुखर्जी के साथ बंगाली रिश्ता

जब प्रणब मुखर्जी जीवित थे, तब अधीर रंजन चौधरी का दिल्ली में दबदबा बढ़ गया था. चौधरी की तरह प्रणब की टीएमसी के बजाय वामपंथियों के प्रति आकर्षण ने दोनों को करीब ला दिया. जब मुखर्जी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के कार्यकाल के दौरान सदन के नेता थे, तो चौधरी को अक्सर रॉबिन हुड टोपी और चमड़े के बैग के साथ प्रणब के कमरे में जाते देखा जाता था. दोनों बंगालियों के बीच अच्छी दोस्ती थी और इससे चौधरी का कद बढ़ गया. भाग्य का कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि अब चौधरी ने लगभग प्रणब की जगह ले ली है, जब उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया था, जिससे कई कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे.

चौधरी पर पीएम मोदी की टिप्पणी

अधीर रंजन चौधरी की खराब हिंदी और लंबे भाषण देने की प्रवृत्ति अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती है. उनकी हालिया गलतियों में राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहना और फिर अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन यह कहना शामिल है कि ‘अगर नरेंद्र मोदी 100 साल के लिए पीएम बनते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है’.

चौधरी को सुनने के लिए लोकसभा में आकर पीएम ने खास इशारा किया. प्रधानमंत्री के शुरुआती भाषण में चौधरी के साथ हल्की-फुल्की नोक-झोंक हुई, लेकिन उन्होंने चौधरी को ‘नजरअंदाज’ करने के लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा. यह प्रधानमंत्री की कोई आकस्मिक टिप्पणी नहीं है. माना जा रहा है कि उन्होंने यह योजनाबद्ध और जानबूझकर किया.

#WATCH | PM Modi says, “A few things in this No Confidence Motion are so strange that they were never heard or seen before, not even imagined…The name of the Leader of the largest Opposition party was not among the speakers…This time, what has become of Adhir ji (Adhir Ranjan… pic.twitter.com/NXdGzauxjT

— ANI (@ANI) August 10, 2023