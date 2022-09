हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश नाकाम, खालिस्तानी आतंकी रिन्दा का करीबी गैंगस्टर गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कांउटर इंटेलिजेंस युनिट ने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिन्दा के बेहद करीबी गैंगस्टर कवर रणदीप सिंह उर्फ SK को बरेली से गिरफ्तार किया है. इस गैंगस्टर ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर रिन्दा के कहने पर हिन्दू नेताओं और RSS के नेताओं को मारने की प्लानिंग की थी. स्पेशल सेल ने आतंकी के बड़े प्लान को फेल कर दिया है.

ANI के अनुसार आरोपी की तलाश दो साल से चल रही थी. रिन्दा ने इस गैंगस्टर की कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर काला राणा से भी फोन पर बात करवाई थी. जिसके लिए यह कई बार दिल्ली आकर बाकायदा रुका भी था. रणदीप सिंह मूल रूप से पंजाब के पटियाला का रहने वाला है. इस पर करीब 7 से 8 आपराधिक मामला दर्ज है. रिन्दा से यह गैंगस्टर लगातार वर्चुअल नंबरो से जुड़ा था. रिन्दा के कहने पर इसे पांच चाइनीज पिस्टल भी मिले थे. जिससे हिन्दू नेताओं और आरएसएस नेताओं पर अटैक करने का प्लान था. इससे कई कारतूस और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं.

Gangster turned terror-associate Kawar Randeep Singh aka SK Kharoud, category ‘A’ criminal of Punjab running wanted for over 2 yrs, arrested. He’s a close associate of ISI backed fugitive Khalistani terrorist Harwinder Singh: HGS Dhaliwal, Special CP, Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/qA5DUwHx39

— ANI (@ANI) September 22, 2022