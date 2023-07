बेंगलुरु को दहलाने की साजिश नाकाम, 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तार

बेंगलुरु: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने शहर में ‘असामाजिक’ गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि पांचों संदिग्धों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी. दयानंद ने कहा, ‘विशिष्ट सुरागों और सूचना के आधार पर हमने ये गिरफ्तारियां की हैं. वे बेंगलुरु में असामाजिक गतिविधि को अंजाम देना चाहते थे.’ पकड़े गए पांचों आरोपियों को इससे पहले 2017 में गिरफ्तार किया गया था और 2019 में रिहा होने से पहले एक हत्या के मामले में 18 महीने तक जेल में थे.

बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि वे बेंगलुरु में आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे. उनमें से दो कट्टरपंथी बन चुके हैं.’ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी 2017 के एक हत्या मामले में भी शामिल थे और उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल में नजीर नाम के एक व्यक्ति ने कट्टरपंथी बनाया था. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा नजीर, 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है. पुलिस आयुक्त बी. दयानंद ने कहा कि पांचों आरोपियों के पास से सात पिस्तौल, कई जिंदा गोलियां, एक वॉकी-टॉकी और अन्य सामान बरामद किए गए.

#WATCH | Karnataka: Bengaluru, Police Commissioner, B Dayananda on five suspected terrorists arrested by CCB says, “CCB has succeeded in tracking down the people who planned to commit acts of vandalism in Bangaluru city. Five accused have been arrested….Seven pistols, many live… pic.twitter.com/nNlBWpIiXK

