संविधान दिवसः 2011 में ही नरेंद्र मोदी ने गुजराती में रिलीज किया था 'भारत नू संविधान', यह था मकसद

नई दिल्ली. भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. भले ही देश में 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई हो, मगर संविधान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सक्रिय और सजग रहे हैं, इसकी झलकी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के समय से ही दिखती है. गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2011 में गुजराती में संविधान रिलीज किया था, जिसका नाम था ‘भारत नू संविधान’. इसकी वजह यह थी कि वह चाहते थे कि संविधान की बारीकियों को हर भाषा के लोग आसानी से समझ सकें. बता दें कि 2015 में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था. राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस और भारतीय संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है.

मोदी आर्काइव ट्विटर हैंडल के मुताबिक, साल 2011 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत नू संविधान’ नाम से भारत के संविधान का एक गुजराती संस्करण जारी किया था. नरेंद्र मोदी का मानना था कि भारतीय संविधान को स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने से लोगों को देश के कानूनों को बेहतर ढंग से समझने और इसकी अंतर्निहित भावना को व्यक्त करने में मदद मिलेगी.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान और उसके प्रावधानों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए कितने सक्रिय थे, इसका अंदाजा उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले किए गए कुछ कार्यों से लगाया जा सकता है. भारतीय संविधान के 60 साल पूरे होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2010 में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया था. गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक ऐतिहासिक जुलूस निकला था, जिसमें हाथी पर संविधान की एक विशाल प्रतिकृति थी. वहीं, साल 2011 में संविधान के गुजराती संस्करण को लॉन्च किया गया था.

"50 years of Constitution are complete. A nationwide discussion is needed on whether our Kartavya or our rights can lead the nation forward. How can nation-building become a mass movement in the next century?"

[Handwritten, 1999]

