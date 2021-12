विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा में आज चर्चा के लिए रखा जाएगा विवादित धर्मांतरण विरोधी विधेयक

UP Assembly Election: नंदी का अखिलेश पर हमला, कहा- वे हरकत और बात बचकानी करते

बेलगावी (कर्नाटक).कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Legislative Assembly )में गुरुवार को विवादास्पद ‘धर्मांतरण विरोधी विधेयक’ (anti-conversion bill) चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा जाएगा. विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस द्वारा इसका भारी विरोध होने के आसार हैं. ‘कर्नाटक धर्म की आजादी का अधिकार विधेयक, 2021 (Karnataka Right to Freedom of Religion Bill, 2021)’ मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया था. पहले यह विधेयक बुधवार शाम को चर्चा के लिए रखा जाने वाला था, लेकिन सभी पक्षों की सहमति से इसे बृहस्पतिवार सुबह लाए जाने का फैसला किया गया.

दोपहर के भोजन के बाद बुधवार को जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कार्यवाही के संबंध में विधायकों से सुझाव मांगे. विपक्ष के नेता सिद्धरमैया (Leader of Opposition Siddaramaiah) और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी सहित सभी नेताओं के साथ मशविरा के बाद, गुरुवार सुबह यानी आज विधेयक पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया. हालांकि, सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस विधेयक के खिलाफ है.

कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा में विधेयक पेश करने समय इसे ‘सख्त और संविधान विरोधी’ बताते हुए इसे पेश किए जाने का विरोध किया था. ईसाई समुदाय के नेताओं ने भी विधेयक का विरोध किया है. इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है.

उधर, सदन के साथ-साथ सड़क पर भी इस कानून का विरोध हो रहा है. कम से कम 40 सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 के खिलाफ बुधवार को बेंगलुरु में एक विरोध मार्च निकाला.

विधेयक में क्या है?

विधेयक में दंडात्मक प्रावधानों का भी प्रस्ताव है और इस बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग कोई अन्य धर्म अपनाना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 30 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी के समक्ष घोषणापत्र जमा करना होगा. जनता दल (एस) ने भी विधेयक का विरोध करने की घोषणा की है.

विधेयक में 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद का प्रस्ताव है. वहीं नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अपराधियों को तीन से 10 साल की कैद और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा. प्रस्तावित विधेयक में अभियुक्तों को धर्म परिवर्तन कराने वालों को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये तक का भुगतान करने का भी प्रावधान किया गया है.

सामूहिक धर्मांतरण के मामलों के संबंध में, बिल में 3-10 साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. इस बिल के तहत अपराध गैर-जमानती है.

