कर्नाटक में 'लाउडस्पीकर पर अजान' को लेकर विवाद गहराया, सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी

बेंगलुरु: कर्नाटक में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को राज्य भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने के ऐलान के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है. श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने सुबह 5 बजे मैसूर जिले के एक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का उद्घाटन किया. उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों में अजान के खिलाफ 1000 से अधिक मंदिरों में हनुमान चालीसा और ‘सुप्रभात’ आरती का आयोजन किया गया. उन्होंने पहले कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से कहा था कि वे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को उतरवाने की कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएं.

पुलिस ने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है जो बेंगलुरु के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने के की तैयारी में थे. पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस मुद्दे पर सांप्रदायिक झड़पें हो सकती हैं. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने भी इस विवाद की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उनके आवास पर मुलाकात की और ताजा घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया. इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि पर अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए. हम कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे.

#WATCH | Karnataka: Sri Ram Sena workers, led by the organisation’s chief Pramod Muthalik, sang Bhajans at 4.55 am this morning at Hanuman Temple in Mysuru.

Earlier, Sri Ram Sena had announced that they will play Hanuman Chalisa on loudspeakers. pic.twitter.com/dAr6RI69JC

— ANI (@ANI) May 9, 2022