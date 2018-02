श्रीदेवी के निधन पर कांग्रेस का ट्वीट,, जो बाद में डिलीट कर दिया गया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर आपत्ति जाहिर की है.



Shocked to hear of passing of movie star Sridevi. She has left millions of fans heartbroken. Her performances in films such as Moondram Pirai, Lamhe and English Vinglish remain an inspiration for other actors. My condolences to her family and close associates #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn) February 25, 2018



Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 25, 2018



Shocked to hear about the sudden and untimely death of one of India’s favourite actress, Sridevi.

Sridevi was an incredibly talented and versatile actress whose vast body of work spanned a range of genres and languages.



My condolences to her family. May her soul rest in peace.



— Office of RG (@OfficeOfRG) February 25, 2018

सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस पर मौत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है.



I’m shocked and very disturbed. I’ve lost a dear friend and the industry has lost a true legend. My heart goes out to her family and friends. I feel the pain with them #RIPSridev ... you will be missed.

— Rajinikanth (@superstarrajini) February 25, 2018



Have witnessed Sridevi's life from an adolescent teenager to the magnificeint lady she became. Her stardom was well deserved. Many happy moments with her flash through my mind including the last time I met her. Sadma's lullaby haunts me now. We'll miss her

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 25, 2018

बॉलीवुड की 'चांदनी' यानी श्रीदेवी हमेशा के लिए गुम हो गईं. शनिवार रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से 'मिस हवा हवाई' के नाम से मशहूर श्रीदेवी का निधन हो गया. 'रूप की रानी' के इस तरह अचानक खामोश हो जाने पर पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया है, लेकिन कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.श्रीदेवी के निधन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया. इसमें कांग्रेस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के असामयिक मौत पर शोक जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 'पद्मश्री' पुरस्कार मिला था.कांग्रेस ने ट्वीट किया- "श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हम बहुत दुखी हैं. एक बेहतरीन अभिनेत्री. अपने काम से हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगी. उनके प्रियजनों के लिए हमारी सबसे गहरी संवेदना है. उन्हें यूपीए सरकार के दौरान 2013 में 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया था. हालांकि, विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है.कांग्रेस के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई है. एक यूजर ने इस ट्वीट में 'यूपीए सरकार में श्रीदेवी को पद्मश्री अवॉर्ड दिए' जाने वाली लाइन को लेकर ऐतराज जताया. यूजर ने लिखा, "उन्हें यूपीए सरकार के दौरान 2013 में 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया था. क्या आप सीरियस हैं? क्या किसी जानी मानी एक्ट्रेस के निधन पर शोक जाहिर करने के लिए इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी था? प्लीज मौत को लेकर राजनीति करना बंद करिए. आप मानवता का अपमान कर रहे हैं. शर्म करिए कांग्रेस!"वहीं, एक दूसरे यूजर ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यूजर ने लिखा- "इस तरह के कमेंट से हैरान नहीं हूं. जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब श्रीदेवी जीवित थीं. लेकिन, मोदी सरकार में उनका निधन हो गया. शर्म करो!"एक दूसरे यूजर्स ने ट्वीट किया- "राहुल गांधी, आपने अवॉर्ड को इस रूप में पेश किया है जैसे कि आपने फेवर किया हो. पद्म अवार्ड नागरिक को देश की ओर से दिए जाते हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से. ट्वीट से आपने अपमान किया." वहीं, एक और यूजर ने लिखा- "यह मेंशन करें- वह नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही पैदा हुईं थीं."राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीदेवी के निधन पर शोक जाहिर किया है. राष्ट्रपति ने ट्वीट किया- "अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से हैरान हूं. उनके इस तरह जाने से उनके लाखों प्रंशसकों का दिल दुखा है. 'मुंदरम पिराई', 'वो लम्हे' और 'इंग्लिश-विंगलिश' जैसी फिल्मों में उनका अभिनय बाकी कलाकारों को प्रेरणा देगा. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं."वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीदेवी के निधन पर दुख जताया है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का अचानक निधन. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार रोल किए. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, भगवान उनकी आत्मी को शांति दे.''श्रीदेवी के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा- "देश की पसंदीता अभिनेत्रियों में शुमार श्रीदेवी के असामयिक निधन से हैरान हूं. श्रीदेवी निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री थीं. जिन्होंने अपने बेहतरीन काम से कई शैलियों और भाषाओं को विश्व में फैलाया. मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघन सिन्हा ने भी श्रीदेवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा- "श्रीदेवी सर्वगुण संपन्न अभिनेत्री थीं, अमिताभ बच्चन ने सही कहा है कि अचानक उनके जाने से घबराहट हो रही है. उनका व्यक्तित्व शाहनदार था. यकीन नहीं हो रहा कि श्रीदेवी हमारे साथ नहीं रहीं.”सुपरस्टार रजनीकांत ने भी ट्वीट कर श्रीदेवी के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा, ''मैं बहुत अचंबित हूं और परेशान हूं. मैंने एक दोस्त और इंडस्ट्री ने एक लीजेंड खो दिया. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं उनके दर्द को महसूस कर सकता हूं."श्रीदेवी के करियर की बेहतरीन फिल्म 'सदमा' के साथ काम करने अभिनेता कमल हासन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट किया- "श्रीदेवी के जीवन को एक किशोरावस्था से शानदार महिला तक देखा है. आखिरी मुलाकात के साथ ही उनके साथ बिताए कई खुशनुमा पल याद हैं. सदमा की लोरी डरा रही है. हम उन्हें याद करेंगे.''पूर्व सपा नेता अमर सिंह ने भी श्रीदेवी के निधन पर शोक जाहिर किया है. अमर सिंह ने लिखा- "श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस रोज पैदा नहीं होती. वो न मरी हैं और न कभी मरेंगी."