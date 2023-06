नई दिल्‍ली. ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्‍सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद पहली बार कोलकाता के शालीमार स्‍टेशन से चेन्‍नई सेंट्रल के लिए रवाना हुई. कोरोमंडल एक्‍सप्रेस सहित कुल तीन ट्रेनों के टकराने से इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 1,100 से ज्‍यादा लोग घायल हुए. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने कोलकाता के शालीमार स्‍टेशन से ट्रेन के रवाना होने का वीडियो शेयर किया है. हरी झंडे दिखाकर ट्रेन को चेन्‍नई के लिए विदा किया गया.

दो जून को हुए इस हादसे के बाद बालासोर में रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान पहुंचा था. क्षतिग्रस्‍त ट्रेनों को हटाकर ट्रैक की मरम्‍मत का काम शुरू किया गया. इस रूट पर लंबे वक्‍त तक रेल सेवा बाधित रही. ट्रैक ठीक होने के बार फिर से इस रूट पर भारतीय रेलवे के द्वारा सेवाएं मुहैया कराई गई. रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन आफिसर अदित्‍य कुमार चौधरी ने बताया था, ‘कोरोमंडल एक्‍सप्रेस ट्रेन बुधवार से फिर से अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगी.’

#WATCH | Coromandel Express, one of the trains involved in a triple collision in Odisha’s Balasore, departs from Shalimar railway station for Chennai pic.twitter.com/hdHwfWhhpT

— ANI (@ANI) June 7, 2023