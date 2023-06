Balasore Train Accident: ओडिशा में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द, कई के रूट डाइवर्ट किए गए, देखें लिस्ट

Coromandel Train Accident: ओडिसा के बालासोर जिले में तीन ट्रेनों के आपस भीषण टक्कर हो गई है. हादसे में 300 से 400 लोग गंभीर रूप से घायल तो 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हादसे के बाद से इस रुट पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं.

जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसका लिस्ट यहां है, देखें

जिन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है वे इस प्रकार हैं-

