देश में कोरोना की चौथी लहर! हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा- ओमिक्रॉन के कई नए वेरिएंट आ रहे हैं सामने

नई दिल्ली: कुछ महीनों की राहत के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना (Corona in India) के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस (Covid Cases Update) सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोविड की चौथी लहर (Corona Fourth Wave) ने दस्तक दे दी है. इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों पर दिल्ली स्थित एलबीएस अस्पताल के वीसी , डॉ. एसके सरीन (Dr SK Sarin) ने बड़ी बात कही है. डॉ. सरीन के मुताबिक कोरोना के नए मामलों के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नया वेरिएंट हो सकता है.

लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं. और इसी वजह से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ने लगे हैं.

डॉ. सरीन ने कहा कि आईएलबीएस में कई नमूनों का परीक्षण किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन के कुल 8 नए प्रकार हो सकत हैं. डॉक्टर के मुताबिक इन आठ वेरिएंट में से एक प्रमुख वेरिएंट हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस बार में बहुत जल्द ही पूरी जानकारी मिल जाएगी.

There’s a possibility that new variants of Omicron are emerging. Many samples were sequenced at ILBS. I think there’re 8 variants of Omicron, which one is the dominating variant,we’ll know soon: Dr SK Sarin, Director, Institute of Liver&Biliary Sciences,on Delhi Covid cases surge pic.twitter.com/HtAMlOYwFD

वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पातर के एमडी डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं लेकिन अस्पातल में भर्ती होने वाले की संख्या बहुत ही कम है. उन्होंने बताया कि 99 प्रतिशत बेड पूरी तररहसे खाली है. एलएनजेपी में इस समय कोरोना के सिर्फ सात मरीज ही भर्ती है. इसमें 4 महीने का एक बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है. डॉ. ने कहा कि अगर माता पिता वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो बच्चों को कोविड संक्रमण का खतरा बना रहता है.

Covid cases are increasing in Delhi, but hospital admissions are less, 99% of Covid beds are empty. Seven patients are admitted to LNJP. A four 4-month-old child is on oxygen support. If parents do not take vaccine, children might be at risk: Dr Suresh Kumar, MD LNJP Hospital pic.twitter.com/RbgOqpSnjm

