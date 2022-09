कोरोना अपडेटः भारत में बीते 24 घंटे में आए 5,910 नए केस, 7,034 संक्रमित हुए ठीक, अब 53,974 सक्रिय मामले

नई दिल्लीः भारत में एक दिन में कोविड-19 के 5,910 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,62,445 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 53,974 रह गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 16 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,007 हो गई है. मौत के इन नए मामलों में केरल द्वारा पुनर्मिलान किए गए 7 मामले भी शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.12 प्रतिशत है, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.69 प्रतिशत हो गई है.

बीते 24 घंटे में कोविड-19 का इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 1,140 की गिरावट दर्ज की गई है. संक्रमण की दैनिक दर 2.60 प्रतिशत दर्ज की गई और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.15 प्रतिशत रही. इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,38,80,464 हो गयी है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है. देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक वैक्सीन की 213.52 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं.गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त, 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त, 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर, 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी.

Single day rise of 5,910 new coronavirus infections push India’s COVID-19 tally of cases to 4,44,62,445, death toll climbs to 5,28,007: Govt

— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2022