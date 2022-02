Coronavirus India Live Updates: केरल में डरा रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 52,199 नए केस, 500 की मौत

Coronavirus In Team India: भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को कोविड-19 की चपेट में आ गई है. सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, रिजर्व सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़, फास्‍ट बॉलर नवदीप सैनी और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला की शुरुआत से पहले अनिवार्य पृथकवास के दौरान वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. बीसीसीआई का कहना है कि ये सभी जब तक ठीक नहीं, हो जाते तब तक आइसोलेशन में रहेंगे.

उत्‍तर प्रदेश में कोविड-19 से 22 मरीजों की मौत Coronavirus in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 22 और मरीजों की मौत हो गई तथा 5,052 नये संक्रमित पाए गए हैं. बुधवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 5,052 नए मरीजों के सामने आने के साथ ही अब तक कुल 20,29,216 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. राज्य में गुजरे 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत के साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 23,254 हो गयी है.

Coronavirus India Live Updates: नई दिल्‍ली. देश के कई हिस्‍सों में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) अब भी कहर बरपा रहा है. उत्‍तर के राज्‍यों में एक ओर जहां कोरोना (Coronavirus New Cases in India Today) के नए मामले कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण के राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Corona Cases) बढ़ रहा है. पूरे भारत की बात करें तो देश में भी अब पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण (Covid-19 Pandemic) के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा अब भी बढ़ा हुआ है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1700 से अधिक मौतें दर्ज की गई थीं. वहीं केरल (Corona Cases in Kerala) में एक बार फिर 50 हजार से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं. केरल सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले एक दिन में संक्रमण के 52,199 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,29,755 हो गई.

केरल में बुधवार को महामारी से 500 मौतें दर्ज की गईं. इनमें से 29 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई जबकि 136 की मौत पिछले कुछ दिन में हुई थी लेकिन समय पर दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के चलते दर्ज नहीं किया गया था. इसके अलावा 335 मौतों को केंद्र के नए दिशा निर्देशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर प्राप्त अपील के बाद कोविड-19 से हुई मौत दर्ज किया गया. वहीं भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को कोविड-19 की चपेट में आ गई जब सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan), रिजर्व सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला की शुरुआत से पहले अनिवार्य पृथकवास के दौरान वायरस से संक्रमित पाए गए. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की आगामी श्रृंखला के लिए 31 जनवरी को अहमदाबाद में जुटी थी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद तीन दिन के पृथकवास से गुजर रही थी.

पढ़ें Coronavirus India Covid-19 Live Updates