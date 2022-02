Coronavirus India Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले अब घटते दिख रहे हैं. दिल्‍ली (Coronavirus in Delhi) और उत्‍तर प्रदेश (Coronavirus in Uttar Pradesh) समेत उत्‍तर के कई राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Covid 19) के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है. इसके साथ ही केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Corona Cases in India) के मामले अब भी अधिक संख्‍या में सामने आ रहे हैं. ऐसे में दक्षिणी राज्‍यों में कोविड-19 (Covid-19 in India) को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं. शनिवार रात को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पहले की तुलना में कमी आई है. पहले राज्‍य में कोरोना के 50 हजार से भी अधिक मामले सामने आ रहे थे. लेकिन शनिवार को वहां 33,538 नए केस आए हैं. इसके साथ ही 444 लोगों की मौत हुई है. केरल में बड़ी संख्‍या में कोरोना से हो रही मौतें दर्ज की जा रही हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है.

हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश राज्‍यों में कोरोना की तीसरी लहर अब गुजर गई है. ऐसे में इससे न घबराकर इससे बचने के लिए सोशल डिस्‍टेंसिंग और मास्‍क के प्रयोग की अपील की जा रही है. इसके साथ ही देश में टीकाकरण की रफ्तार भी तेज है. भारत में अब तक कोरोना वैक्‍सीन की 169 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं. वहीं केंद्र सरकार लगातार इसे और बढ़ाने पर जोर दे रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई से उसकी कोरोना वैक्‍सीन कोर्बेवैक्‍स को खरीदने का ऑर्डर दिया है. सरकार की ओर से कोविड 19 वैक्‍सीन की पांच करोड़ डोज खरीदी जा रही हैं. इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से कोर्बेवैक्‍स वैक्‍सीन के 30 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर पिछले साल अगस्‍त में दिया गया था.

