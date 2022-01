Coronavirus India Live Updates: केरल में कोरोना का बढ़ा कहर, एक दिन में आए 50 हजार से अधिक नए केस

असम में आए कोरोना के 2294 नए केस Coronavirus in Assam: असम में शनिवार को कोविड-19 के 2,294 नए मामले सामने आये जिसके बाद प्रदेश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,13,685 हो गई. राज्य में 28 जनवरी को 2,861 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले दिन की तुलना में 3,677 कम हैं. शनिवार को कोरोना वायरस के कारण 22 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 6,422 पहुंच गई है जबकि अन्य कारणों से 1,347 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है.

उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8338 नए मामले, 25 की मौत Coronavirus in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,338 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 20,25,245 हो गए. वहीं 25 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 23,164 हो गई है. यूपी सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बुलेटिन के मुताबिक, लखनऊ में सबसे अधिक 1,705 नए मामले मिले हैं. इसके बाद गौतमबुद्ध नगर में 620, गाजियाबाद में 388, झांसी में 330, कानपुर नगर में 189, मेरठ में 321 और वाराणसी में 316 मामले मिले

महाराष्ट्र में कोरोना से 61 लोगों की मौत Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 27,971 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 85 ओमिक्रॉन स्वरूप के हैं. साथ ही संक्रमण से 61 और मरीजों की मौत हो गई. राज्य में कोविड-19 के 27,971 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 76,83,525 हो गई जबकि 61 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,42,522 हो गई. विभाग ने कहा कि 50,142 और मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर छुट्टी दे दी गई जिससे महाराष्ट्र में अभी तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 72,92,791 हो गई है. विभाग के अनुसार राज्य में 2,44,344 उपचाराधीन मामले हैं.

राजस्थान में कोरोना ने ली 22 मरीजों की जान Coronavirus in Rajasthan: राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10,437 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 22 मरीजों की मौत हो गई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार शाम तक राज्य में कोरोना के 10,437 नए संक्रमित मिले. नए संक्रमितों में राजधानी जयपुर में 2408, जोधपुर 999, अलवर में 746, कोटा में 572 व उदयपुर में 567 संक्रमित शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को राज्य में 16,054 लोग संक्रमण से मुक्त हुए और इस समय राज्य में 74,849 वायरस संक्रमित उपचाराधीन हैं.

हरियाणा में कोरोना से 19 लोगों की मौत Coronavirus Cases in Haryana: हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 13 और लोगों की मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि 24 घंटों के दौरान राज्य में 4,445 नए कोविड संक्रमित मिले. इस दौरान गुरुग्राम में तीन और यमुनानगर एवं कुरुक्षेत्र में दो-दो कोविड मरीजों की मौत हो गई. संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित गुरुग्राम में इस दौरान कोविड के 1338 नए मामले मिले, जबकि यह संख्या फरीदाबाद में 475, सोनीपत में 274 और पंचकुला में 242 दर्ज की गई.

कर्नाटक में कोरोना से 70 लोगों की मौत Coronavirus in Karnataka: कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 33,337 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,57,031 हो गई है. वहीं, शनिवार को संक्रमण से 70 लोगों की मृत्यु हुई जिससे मृतक संख्या बढ़कर 38,874 हो गई. यहां शुक्रवार को 50 मरीजों की जान गई थी. उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,52,132 है. बेंगलुरु शहरी जिला में सबसे अधिक नए मामले आए हैं. यहां संक्रमण के 16,586 मामले आए हैं और 13 लोगों की मृत्यु हुई है.

Coronavirus Cases India Omicron Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर अब उत्‍तरी राज्‍यों में कम होकर दक्षिणी राज्‍यों की ओर बढ़ गया है. दिल्‍ली में अब कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Cases in India) के नए मामले 5 हजार से भी कम आ रहे हैं तो महाराष्‍ट्र में भी पहले के मुकाबले अब हालात ठीक हुए हैं. लेकिन इन सबके इतर अब दक्षिण के राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Covid-19 in India) से हालात खराब हो रहे हैं. केरल और कर्नाटक इसके उदाहरण हैं. दोनों ही राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Corona Update) की खराब स्थिति है. केरल (Corona Cases in Kerala) में तो कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रहा है. शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में एक दिन में 50,812 नए केस सामने आए हैं. हालांकि राज्‍य में इस दौरान महज 8 लोगों की ही मौत हुई है.

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को पांच पूर्वी राज्यों के साथ बैठक में कहा कि हालांकि अधिकांश राज्यों में कोविड​​​​-19 के उपचाराधीन मरीजों और संक्रमण दर में पिछले दो सप्ताह में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रमुख सचिवों या अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. मांडविया ने उनसे दैनिक आधार पर संक्रमण दर की निगरानी करने और आरटी-पीसीआर जांच दर में वृद्धि करने का आग्रह किया, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने ऐसी जांचों का कम हिस्सा प्रदर्शित किया. उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकांश राज्यों में उपचाराधीन मरीजों और संक्रमण दर में पिछले दो हफ्तों में कमी देखी गई है, फिर भी हमें सतर्क रहने और सावधान रहने की जरूरत है.

