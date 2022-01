Coronavirus India Live Updates: केरल में फिर फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में आए 51,570 नए मामले

Corona Cases in Kerala: केरल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 51,570 नए मामले सामने आए हैं. केरल में नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 59,83,515 हो गए हैं. विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में महामारी से राज्य में 14 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतक संख्या 53,666 हो गई है. उसने बताया कि केरल में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,54,595 है जबकि 55,74,535 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. राज्य में बीते कुछ दिनों से संक्रमण के मामले 50 हजार से ज्यादा आ रहे हैं.

कर्नाटक में 68 लोगों की मौत Coronavirus in Karnataka: कर्नाटक में कोविड-19 के 28,264 मामलों की पुष्टि हुई तथा 68 लोगों की मौत हो गई. कर्नाटक में कुल मामले 37,85,295 पर पहुंच गए हैं और कुल मृतक संख्या 38,942 हो गई है. 28,264 नए मामलों में बेंगलुरु शहरी क्षेत्र से 11,938 मामले शामिल है. राज्य में अबतक 34,95,239 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं जबकि 2,51,084 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं.

मध्‍य प्रदेश में कोरोना के 9305 नए मामले Corona Cases in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,305 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मामले बढ़कर 9,59,439 हो गए. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में महामारी की वजह से नौ लोगों की मौत हुई है. इसे मिलाकर राज्य में अब तक कुल 10,616 लोग संक्रमण के कारण जान गंवा चुके हैं. उन्होंने कहा कि रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के इंदौर में 1,936 और भोपाल में 1,784 नए मामले दर्ज किए गए. ये दोनों जिले इस संक्रामक रोग से प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित हैं.

Coronavirus India Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में तो कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब इससे होने वाली मौतों (Corona Deaths in India) की संख्‍या में बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ ही चिंता करने की बात यह भी है कि कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Cases In India Today) अब देश के दक्षिणी राज्‍यों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है. दक्षिणी राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Covid 19) के मामले बेहद तेजी से सामने आ रहे हैं. केरल (Corona Cases in Kerala) में तो आजकल कोरोना संक्रमण के नए केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से राज्‍य में कोविड-19 के 50 हजार से अधिक नए मामले देखने को मिल रहे हैं. इससे राज्‍य में कोरोना की स्थिति चिंताजनक हो रही है.

वहीं कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी भारत की लड़ाई को दो साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वायरस से निपटने की यह जंग कब खत्म होगी इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. देश इस समय महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है. पिछले दो वर्षों में देश ने कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों का भी सामना किया है. महामारी की दूसरी भयावह लहर के दौरान जहां एक ओर वायरस के डेल्टा स्वरूप ने कहर बरपाया था, वहीं इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण काफी तेजी से फैला. महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने और टीकाकरण अभियान को तेज करने की सलाह दी है. लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि भारत में महामारी कब खत्म होगी.

पढ़ें Coronavirus Cases India Omicron Live Updates