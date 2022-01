दो साल में 55 लाख पहुंचा कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा, तस्वीर अब भी भयावह

नई दिल्ली. दो साल पहले 8 जनवरी 2019 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार (Chinease Government) ने वुहान (Wuhan) में पहले कोरोना वायरस (First case of corona virus) का मामला दर्ज किया था. 23 जनवरी तक देखते-देखते कोरोना के 557 नए मामले सामने आ गए लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसे महामारी (Pandemic) मानने से ना-नुकर करता रहा. जब कोरोना का कहर चीन से बाहर निकला तो आखिर में 11 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विव महामारी (Global Pandemic) घोषित कर दिया. आज इस घोषणा को करीब दो साल का समय हो गया है. तब से लेकर अब तक कोरोना ने दुनिया में हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और करीब 55 लाख लोगों को समय से पहले हमसे छीन लिया है. दुर्भाग्य यह है अब भी कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और यह कब खत्म होगा, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता सकता है.

तीसरी-चौथी लहर की ओर विश्व

अब तक के इतिहास में किसी महामारी ने दुनिया को इतना नहीं बदला था. यह हर कोई जानता है कि कोरोना का भूत चीन से निकला था लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी भी शक्तिशाली देश ने भी चीन को इसकी जवाबदेही लेने के लिए नहीं कहा. सभी देशों ने चीनी आर्थिक शक्ति के आगे घुटने टेक दिया. आज स्थिति यह है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी या चौथी लहर आ चुका है और हर देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है. अब तक 30.70 करोड़ लोगों को इसका शिकार होना पड़ा है जिसमें से 55 लाख लोगों को मौत की नींद भी सोना पड़ा है.

अमेरिका में अब तक 6 करोड़ मामले

दुनिया भर में बीते 24 घंटे में 18 लाख 51 हजार नए कोरोना संक्रमित के मामले मिले हैं. रविवार को कोरोना से विश्व में 3,306 लोगों की मौत हुई है. अमेरिका में अब भी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. रविवार को अमेरिका में 3.08 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका के 6 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. दूसरी यूरोप भी कोरोना संक्रमण के मामले आगे बना हुआ है. रविवार को फ्रांस में 2.96 लाख, भारत में 1.80 लाख, इटली में 1.55 लाख, ब्रिटेन में 1.41 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख नए केस मिले हैं. इससे पहले शनिवार को दुनियाभर में 21 लाख 89 हजार नए कोरोना संक्रमित मिले थे और 4,771 लोगों की मौत हुई थी जबकि शुक्रवार को विश्व में 26.96 लाख नए केस मिले थे और 6,369 लोगों की मौत हुई थी.

