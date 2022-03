Corona Spike: चीन और यूरोपीय देशों में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र, दिए ये जरूरी निर्देश

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में हैं. देश में इस समय 30 हजार से भी कम कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, लेकिन इस समय दक्षिण पूर्व एशिया (Southeast Asia) और यूरोपीय देशों (Corona in European countries ) में जिस तरह से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है उसने भारत सरकार को अलर्ट (Covid-19 Alert) कर दिया है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने चीन और यूरोपीय देशों में केसेस बढ़ने के बाद राज्यों को चिट्ठी लिखी और संक्रमण दोबारा न फैले इसके लिए सतर्क रहने के लिए दिशा निर्देश दिए.

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को/ केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में राज्यों से हर जगह पर फाइव फोल्ड स्ट्रटजी यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना नियमों का पालन पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि अगर कोरोना का कोई वेरिएंट फैलता है तो समय से इसका पता लगाया जाए और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्यों को एक बार फिर से लोगों में आवश्यक जागरूकता पैदा करनी चाहिए. सभी सार्वजनिक क्षेत्रों, सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to all Addl Chief Secys, Principal Secys, Secys (Health) of all States/UTs, emphasizing that there should be a continued focus on the five-fold strategy, i.e., Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behavior. pic.twitter.com/XIqkvXR1fF

