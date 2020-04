कोरोना वायरस : 24 घंटे में 31 की मौत और 1211 नए केस, कुल मामले हुए 10363

5.29 crore beneficiaries have been given free ration of food grains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. 3,985 MT of Pulses have been dispatched to various states/union territories for distribution: Rajesh Malhotra, Ministry of Finance https://t.co/Z8tMGB2OEw

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal) ने मंगलवार शाम को नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा क‍ि कोरोना वायरस को लेकर कल 31635 सैंपल टेस्‍ट किए गए हैं. 24 घंटे में कोरोना के 1211 नए केस सामने आए हैं. जबकि 31 लोगों की मौत हो गई है. देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्‍या 10363 हो गई है. जबकि अभी तक 1036 मरीज ठीक हो चुके हैं.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना से निपटने के लिए अब तक 602 कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जा चुके हैं. इसमें 1,06,719 आइसोलेशन बेड और 12,024 आईसीयू बेड की सुविधा है.स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 28 दिन तक कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम संक्रमण प्रसार की चेन को तोड़ने में सफल रहे.गरीब कल्याण योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को निशुल्क राशन और खाद्यान दिए गए हैं. 13 अप्रैल तक 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है.We y'day mentioned that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a long period of time: R Gangakhedkar, (ICMR) pic.twitter.com/n3mmn6om50 स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर ने कहा कि सोमवार को हमने बताया था कि हमारे पास कोरोना टेस्‍ट की इतनी किट हैं, जो अगले छह सप्‍ताह तक चल सकती हैं. अब हमें आरटी-पीसीआर (IT-PCR) किट की एक और खेप मिल गई है. अब हमारे पास किट की संख्‍या पर्याप्‍त हैं.