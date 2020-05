आनंद महिंद्रा ने लुंगी पहनकर ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्क फ्रॉम होम के बजाय ऑफिस में काम करने को बताया बेहतर

I believe there’ll indeed be more Working From Home post-the-pandemic, but the tradition of the workplace will remain predominant. Those who predict large-scale WFH are looking through affluent country lenses. (1/3) https://t.co/xxYpcGApGu

On a lighter note, this is from my #whatsappwonderbox. And I have a confession to make:On some Video Calls from home, I DID wear a lungi under my shirt. Didn’t have to stand up at any point during the meetings, but I suspect my colleagues may ask me to do so after this tweet! pic.twitter.com/e1IElefNaa

It’s interesting that this clip was forwarded to me by a friend in New York... Kerala’s fight against Covid seems to have captured the imagination of the world...👍🏽 pic.twitter.com/zG6GyXSPCB

कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से देश में लॉकडाउन (Lockdown) है. ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं. इस बीच ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने वर्कप्लेस यानी ऑफिस में काम करने पर जोर दिया है.आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर एक मजेदार वाकया शेयर किया. महिंद्रा ने कहा कि वे कई वजहों से वर्कप्लेस यानी ऑफिस से काम को बेहतर मानते हैं. उन्होंने कहा, 'वर्कप्लेस में आपको अपनी कीमत पता चलती है और यह प्रेरणा का स्रोत होता है. वर्कप्लेस आत्म-मूल्य का बोध तो कराता ही है, वहां आपको घरेलू तनाव और झंझटों से छुटकारा मिलता है.'उन्होंने लिखा, 'कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परंपरागत वर्कप्लेस पर काम हमेशा प्रभावी बना रहेगा.' आनंद महिंद्रा ने एक और ट्वीट में कहा, 'अक्सर हम देखते हैं कि विकासशील देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन संगठित वर्कप्लेस पर ज्यादा सक्षम तरीके से लागू किया जाता है.'पिछले महीने आनंद महिंद्रा ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया था कि वे कई बार शर्ट के नीचे लुंगी पहनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में शामिल होते हैं. उन्होंने ट्वीट किया था, ‘मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूं. घर से कुछ विडियो कॉल्स में, मैंने शर्ट के नीचे लूंगी पहन रखी थी. मैं इन मीटिंग्स के दौरान खड़ा भी नहीं हुआ. मुझे लगता है मेरे सहकर्मी इस ट्वीट के बाद मुझे खड़ा होने के लिए कहने वाले हैं.'आनंद महिंद्रा ने एक और वीडियो शेयर कर कोरोना संकट से निपटने के लिए केरल सरकार की तारीफ की है.बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी कोरोना काल में पूरी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है. उनकी एनुअल सैलरी 8 से 9 करोड़ रुपये है. कंपनी को घाटा हो रहा है, ऐसा कर वह थोड़ी भरपाई करना चाहते हैं.