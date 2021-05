कोरोना से जंग: भारत को मिली अमेरिका से मेडिकल सामानों की 5वीं खेप, ब्रिटेन से भी मदद का आना जारी

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से जीवन रक्षक गैस की भारी मांग को पूरा करने के मकसद से दुनिया के कई देश भारत को मदद भेज रहे हैं. इसी सिलसिले में मंगलवार को अमेरिका और ब्रिटेन से राहत सामग्री व मेडिकल सप्लाई की पांचवीं खेप भारत पहुंची. अमेरिका से आए सामानों में 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन सहित अन्य मेडिकल सामग्री शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी और साथ में अमेरिका से मिले मदद के लिए उसकी सराहना की.

दूसरी ओर, भारतीय वायुसेना का विमान ब्रिटेन से 450 खाली ऑक्सीजन सिलिंडरों समेत करीब 35 टन चिकित्सीय उपकरणों को लेकर मंगलवार को चेन्नई पहुंचा. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वायुसेना के दो सी-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान ब्रिटेन से चिकित्सीय उपकरण लाने के लिए दो मई को गुजरात के जामनगर वायु सैन्य अड्डे से रवाना हुए थे. वायु सेना के दोनों विमान लगातार साढ़े 11 घंटे की उड़ान के बाद ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन पहुंचे और वहां से जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरण लेकर देश रवाना हुए.

Showcasing the potential of 🇮🇳-🇬🇧 partnership to fight the pandemic. An IAF aircraft carrying 450 oxygen cylinders arrives in Chennai (India). Grateful to UK for the support. pic.twitter.com/fIR3n9vad1