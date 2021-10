टीकाकरणः कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों से भी मौत के खतरे को कम करती है वैक्सीन- स्टडी

नई दिल्ली. कोरोना वैक्सीन (Coronavirus) के बारे में हमेशा जोर देकर कहा जाता है कि इससे वायरस के गंभीर संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है. लेकिन क्या कोरोना वायरस वैक्सीन (Covid-19 Vaccination) अन्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर (Mortality Rate) को भी प्रभावित करती है? ऐसे समय में जब दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक देखी जा रही है, एक नए अध्ययन ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है. अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया था, उनमें गैर कोविड बीमारियों के चलते मृत्यु दर कम है बजाय उनके जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है.

Kaiser Permanente द्वारा किए गए इस शोध को अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था (Centers for Disease Control and Prevention) ने Morbidity and Mortality Weekly Report में प्रकाशित किया है. अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वाले 6.4 मिलियन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया. इन आंकड़ों की तुलना 14 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के दौरान टीका ना लेने वाले 4.6 मिलियन लोगों के डाटा से इसकी तुलना की गई है. अध्ययन में जोर केवल गैर कोविड संबंधी मौतों के विश्लेषण पर था.

बता दें कि अमेरिका में कोरोना टीकाकरण के लिए फाइजर, मॉर्डना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है. फाइजर और मॉडर्ना के पूर्ण टीकाकरण के लिए 2 डोज की जरूरत पड़ती है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की एडेनोवायरल वेक्टर वैक्सीन की केवल एक डोज से पूर्ण टीकाकरण होता है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि फाइजर की वैक्सीन लेने वाले लोगों में मृत्यु दर पहली डोज के बाद प्रति हजार 4.2 मौत थी, लेकिन दूसरे डोज में यह और घटकर 3.5 मौत प्रति हजार हो गई, वहीं टीका ना लेने वाले लोगों से तुलना की जाए तो इस समूह में प्रति वर्ष मृत्यु दर प्रति हजार 11.1 मौत थी.

मॉडर्ना की वैक्सीन लेने वाले लोगों में पहली डोज के बाद मृत्यु दर प्रति हजार 3.7 थी, वहीं दूसरी डोज के बाद यह घटकर 3.4 हो गई. वहीं टीका ना लेने वाले लोगों से तुलना की जाए तो इस समूह में प्रति वर्ष मृत्यु दर प्रति हजार 11.1 मौत थी. वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाने वालों में प्रति वर्ष मृत्यु दर प्रति हजार 8.4 पाई गई है, वहीं टीकाकरण ना करवाने लोगों में मृत्यु दर प्रति हजार 14.7 थी.