Coronavirus/Omicron 3rd Wave: केंद्र की चेतावनी- पीक तक तीसरी लहर में भर्ती मरीजों की संख्या पहले से दोगुनी हो सकती है

Coronavirus/Omicron 3rd Wave: कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के संबंध में दुनियाभर से आ रही चेतावनियों के बीच अब देश से भी इसी तरह की चेतावनी आई है. यह चेतावनी केंद्र सरकार ने दी है. इसमें कहा गया है कि अभी भले ओमिक्रॉन (Omicron) से संक्रमित सिर्फ 5-10% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन आगे परेशानी बढ़ सकती है. डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) की वजह से आई दूसरी लहर (Second Wave) की तुलना में इस तीसरी लहर (Third Wave of Covid-19) में पीक आने तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या दोगुनी तक हो सकती है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से बुधवार को बताया गया, ‘कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इनके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) प्रमुख कारण है. हालात गतिशील हैं. यानी अभी संक्रमण के मामले और बढ़ने की संभावना है. आने वाले समय में स्थिति ये हो सकती है कि जितनी अवधि में डेल्टा (Delta) संक्रमण के 100 मामले सामने आ रहे थे, उतनी में ही ओमिक्रॉन (Omicron) के 400-500 मामले आने लगें. इसी तरह डेल्टा (Delta) के 100 मामलों की ही तुलना में ओमिक्रॉन (Omicron) के 125 से 250 तक मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आन पड़े. इसलिए अस्पतालों को तेजी से अपने प्रबंध पुख्ता कर लेने चाहिए.’

एनडीटीवी ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया है कि डेल्टा की वजह से देश में आई कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Covid-19) के दौरान 20-23% संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही थी. जबकि अभी ओमिक्रॉन (Omicron) संक्रमण के दौर में 5-10% संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है.

हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि ओमिक्रॉन (Omicron) संक्रमण के मामले दिन दूनी-रात चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं. अभी 10 दिन पहले तक देश में रोज कोरोना संक्रमण के औसतन 10-15,000 मामले सामने आ रहे थे. लेकिन ओमिक्रॉन (Omicron) का असर बढ़ने के बाद बुधवार को ही बीते 24 घंटों में 1.79 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें से 4,000 मामले ओमिक्रॉन (Omicron) के हैं. इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण की दर (Positivity rate) भी 13.29% तक पहुंच चुकी है.

Tags: Central government, Covid-19 Third Wave, Omicron