Covid-19 Update: 24 घंटे में कोरोना के मिले 20036 नए मरीज, हर दिन मौतों के मामले में भारत 12वां देश

देखिए किस राज्य में कोरोना के कितने केस और कितने मरीजों की गई जान.

कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश है.

देश में कोरोना वायरस के हर दिन आने वाले मामलों में गिरावट जारी है. पिछले 24 घंटे के अंदर देशभर में 20 हजार 36 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. इस दौरान 23 हजार 181 लोग ठीक हो गए और 256 की मौत हो गई. देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख 86 हजार 710 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 98 लाख 83 हजार 461 लोग ठीक हो चुके हैं. संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1 लाख 48 हजार 994 हो गई है. फिलहाल 2 लाख 54 हजार 254 मरीजों का इलाज चल रहा है.कोरोना से हर दिन होने वाली मौतों में भी गिरावट आई है. भारत अब इस मामले में 12वें नंबर पर पहुंच गया है. मतलब दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जहां हर दिन भारत से ज्यादा मौतें हो रहीं हैं. अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, यूके, रूस, इटली, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और स्पेन में अभी भारत से ज्यादा मौतें हो रहीं हैं. अमेरिका में सबसे ज्यादा 3000 लोग हर दिन जान गंवा रहे हैं. इसी तरह जर्मनी में 1000 से 1200 मौतें रोज हो रहीं हैं.कोरोना के एक्टिव केस में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है. कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है. रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है.>>दिल्ली में गुरुवार को 574 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. 888 लोग रिकवर हुए और 13 की मौत हो गई. अब तक 6 लाख 25 हजार 369 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 6 लाख 9 हजार 322 लोग ठीक हो चुके हैं. 10 हजार 536 मरीजों की मौत हो चुकी है. 5 हजार 511 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है.>>गुजरात में बीते 24 घंटे में 780 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. 916 लोग रिकवर हुए और 4 की मौत हो गई. अब तक 2 लाख 45 हजार 38 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 2 लाख 30 हजार 993 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4306 मरीजों की मौत हो चुकी है. 9739 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है.>>महाराष्ट्र में गुरुवार को 3509 नए केस मिले. 3612 लोग ठीक हुए और 58 की मौत हो गई. अब तक 19 लाख 32 हजार 112 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 18 लाख 28 हजार 546 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 49 हजार 521 मरीजों की मौत हो चुकी है. 52 हजार 902 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है.>>राजस्थान में गुरुवार को 698 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. 957 लोग ठीक हुए और 7 की मौत हो गई. अब तक 3 लाख 8 हजार 243 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 2 लाख 95 हजार 987 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2696 मरीजों की मौत हो चुकी है. अभी 9560 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है.मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट करीब 96 फीसदी है. एक्टिव केस 3 फीसदी से कम है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है. कुल रिकवरी के 52 फीसदी मामले इन्हीं पांच राज्यों में है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा है.दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.36 करोड़ के ज्यादा हो गया. 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं. अब तक 18 लाख 22 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं. पिछले 24 घंटे के अंदर दुनियाभर में 5 लाख से ज्यादा नए मरीज बढ़े. ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं.कोरोना की मार झेल रहे दुनिया के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है. 2021 के पहले ही दिन WHO ने फाइजर-बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव्ड कर दिया. कोरोना की यह पहली वैक्सीन है जिसे WHO की तरफ से अप्रूवल मिली है. अब दुनिया के सभी देश जल्द से जल्द इस वैक्सीन को इस्तेमाल में ला सकते हैं. WHO ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि फाइजर की इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज किया जा सकता है. टेस्टिंग में सभी मानकों पर ये खरी उतरी है.