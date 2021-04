Corona Helpline Numbers: मेडिकल सिस्टम ने तोड़ा दम तो सोशल मीडिया पर बढ़े हाथ, इन नंबर्स पर पा सकते हैं हर मदद

A big problem families seems to facing during this Covid wave is meals. Over 100 home chefs have come together in the NCR area to help people at this time. Pls forward in your groups to those who may need assistance👇 pic.twitter.com/oMkq0A16wM — Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) April 18, 2021

These kind doctors have volunteered to consult patients on phone. 🙏🏼#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/60ac8aHmSc — Charu Pragya🇮🇳 (@CharuPragya) April 17, 2021

#Covid Helpline numbers for various districts of #Udhampur-#Kathua-#Doda Lok Sabha constituency.Please get in touch immediately in case of any help required. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DbXOOVbtUK — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) April 19, 2021

Sharing some details for COVID related help in Lucknow. Kindly share and RT as much possible. #CovidHelp #Lucknow pic.twitter.com/fUFYIjOl1S — Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) April 18, 2021

IMPORTANT: HELPLINE NUMBERS for general public for the shortage of critical #Covid19 medicines set by Delhi Govt.1) 011-22393705 (For East, North East, South, Central, New Delhi & North District)2) 011-27100164 (For North West, South West & West Districts) pic.twitter.com/8lf41NjQUo — Ankit Tyagi (@Ankit_Tyagi01) April 19, 2021

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी तेजी से फैली है. सभी राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से अस्पतालों पर बोझ काफी बढ़ गया है. मरीजों को कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है. मेडिकल सुविधाओं के अभाव में भी कोरोना मरीजों के मरने की खबरें आ रही हैं. भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,810 नए मामले सामने आए और देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन तथा दवाइयों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. ये मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं. कोई भोजन-पानी से मदद पहुंचा रहा है, तो कोई किसी मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है. इतना ही नहीं, कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा और रेमडेसिविर दवाइयों के इंतजाम भी लोग कर रहे हैं.दूसरी ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों और उनके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहे भार के मद्देनजर सोमवार रात को दस बजे से लेकर अगले सोमवार को तड़के पांच बजे तक छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है. ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 25,500 के लगभग बनी हुई है तथा स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है.