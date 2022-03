Steel Road: गुजरात में बनी देश की पहली स्टील सड़क, जानें 6 लेन वाली इस रोड की खास बात

नई दिल्ली: देश में हर साल अलग अलग स्टील प्लांट से कई मिलियन टन कचरा ( Million tonnes of steel waste ) निकलता है. अब तो आलम यह हो गया है कि स्टील के कचरे के पहाड़ जैसा ढेर लग गया है. लेकिन अब इस स्टील के कचरे का इस्तेमाल भी केंद्र सरकार देश के विकास कार्यों में प्रयोग कर रही है. लंबी रिसर्च के बाद गुजरात (Gujarat) में देश की पहली स्टील सड़क (Steel Road in Gujarat) का निर्माण किया गया है. स्टील के कचरे से बनी सड़क 6 लेन की है.

जानकारी के अनुसार अभी इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने ट्रायल के लिए सिर्फ एक किलोमीटर लंबी 6 लेन की ऐसी सड़क बनाई है लेकिन बताया जा रहा है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में बनने वाले हाइे भी स्टील के कचरे से बनाए जाएंगे.

#Steelslag road built with 100 % processed steel slag aggregates in all layers of bituminous roads at Hazira, Surat in collaboration of @CSIRCRRI & @AMNSIndia under the R&D study sponsored by @SteelMinIndia. @NITIAayog @TATASTEEL @jswsteel @RinlVsp @NHAI_Official@CSIR_IND pic.twitter.com/dNHxxdnAZA

— CSIR CRRI (@CSIRCRRI) March 22, 2022