कोवैक्सीन को कब अप्रूवल? WHO चीफ साइंटिस्ट बोलीं-तीसरे फेज ट्रायल का डेटा अच्छा

सौम्या स्वामीनाथन. (फाइल फोटो)

WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) ने कहा है कि कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल डेटा अच्छा है. उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन की प्री-सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और डेटा इकट्ठा किया जा रहा है. News18Hindi

Last Updated : July 08, 2021, 22:13 IST Share this:









नई दिल्ली. भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) के तीसरे फेज के ट्रायल डेटा (Third Phase Trial Data) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तरफ से तारीफ मिली है. दरअसल WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) ने कहा है कि कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल डेटा अच्छा है. उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन की प्री-सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और डेटा इकट्ठा किया जा रहा है.



इससे पहले खबर आई थी कि DGCI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा में कोवैक्सीन का तीसरे फेज में 77.8 फीसदी एफिकेसी रेट सामने आया है. फेज 3 ट्रायल के डाटा को कमेटी ने मंजूरी दे दी है. फेज थ्री ट्रायल 25,800 लोगों पर हुआ था. इस रिव्यू ये देखा गया था कि ये वैक्सीन कोरोना होने पर कितना बचाव करती है.



भारत-बायोटेक अब अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी

भारत-बायोटेक अब अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी है. इस साल की आखिरी तिमाही तक कंपनी हर साल 100 करोड़ डोज के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है. हाल में जानकारी आई थी कि कंपनी गुजरात के अंकलेश्वर स्थित चिरोन बेहरिंग वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड में भी 20 करोड़ डोज बनाएगी. ये भारत बायोटेक के स्वामित्व वाली कंपनी है.



इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन मई-जून महीने में दोगुना कर दिया जाएगा. प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है. सितंबर महीने तक हर महीने दस करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन होने लगेगा. केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत मिशन 3.0 के तहत स्वदेशी वैक्सीन्स को बढ़ावा दिया जाएगा.



बता दें केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा चुका है आगामी दिसंबर महीने तक देश में सभी का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा. केंद्र की तरफ से इसे लेकर विस्तृत डेटा भी पेश किया गया था.