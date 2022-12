Covid-19 Alert: सरकार को ऑक्सीजन की चिंता, राज्यों को जारी की नई एडवायजरी, जानें डिटेल

नई दिल्ली. चीन सहित दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है. केंद्र सरकार ने ताजा एडवायजरी में राज्यों से कहा है कि वह पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा को सुनिश्चित कर लें. केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगातार समीक्षा कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को चेतावनी दी थी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है. चीन सहित कई देशों में महामारी हाहाकार मचा रही है. सरकार ने चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है.

गौरतलब है कि भारत कोरोना की तीन लहरें देख चुका है. पिछले साल आई दूसरी लहर में तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने अस्पतालों की हालत खराब कर दी थी. नई दिल्ली सहित देश के करीब-करीब हर शहर में ऑक्सीजन की कमी ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमर तोड़ दी थी. नई एडवायजरी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सभी राज्य ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करें. साथ ही, प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (PSA) को तैयार रखें. उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल कोरोना के मामले कम हैं और इनमें फिलहाल बढ़ोतरी नहीं हो रही.

The Ministry of Health and Family Welfare writes to all States/UTs to ensure a functional and regular supply of medical oxygen for Covid19 pandemic management pic.twitter.com/WFQC8LlqTs

— ANI (@ANI) December 24, 2022