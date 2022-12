Covid-19 Alert: चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी, केंद्र का बड़ा फैसला

नई दिल्ली. देश में कोरोनो वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है. केंद्रीय मंत्री मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि यह नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा. जो भी यात्री इन देशों से आएंगे उन्हें यात्रा से पहले अपनी RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

गौरतलब है कि भारत में वैसे तो कोरोना की स्‍थ‍िति न‍ियंत्रण में है, हाल ही में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. 24 घंटे में कोरोना संक्रम‍ित नए मरीजों का आंकड़ा 268 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 188 था. जबक‍ि 2,36,919 लोगों की कोरोना जांच की गई थी. बुधवार को यह आंकड़ा 1,34,995 था. बता दें, कोरोना का ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट BF.7 चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों में हाहाकार मचा रहा है.

RT-PCR test made mandatory for flyers coming from China, Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore and Thailand from 1st January 2023. They will have to upload their reports on the Air Suvidha portal before travel: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/I76Tbl3pNR

